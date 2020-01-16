وزير التموين الأسبق: تنبَّأت بفشل الجماعة الإرهابية

أكد جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، أنه تنبأ بفشل نظام الإخوان ولذلك اعتذر عن التواجد ضمن تشكيلة حكومتهم.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه رفض التواجد في حكومة الإخوان عندما تولى محمد مرسي الحكم وجماعته، واعتذر أيضا عن المشاركة في الحكومة الانتقالية التي ترأسها الدكتور حازم الببلاوي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه رفض التواجد في حكومة الإخوان عندما تولى محمد مرسي الحكم وجماعته، واعتذر أيضا عن المشاركة في الحكومة الانتقالية التي ترأسها الدكتور حازم الببلاوي.