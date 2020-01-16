  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:15 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيس هيئة الاستعلامات يسب الموظفين

"الاستعلامات" تفجر مفاجأة مدوية بشأن وكالة الأناضول

وزير التموين السابق جودة عبد الخالق

وزير التموين الأسبق: تنبَّأت بفشل الجماعة الإرهابية

سد النهضة

خبير يكشف دلالات بيان واشنطن بشأن سد النهضة

وزيرة الصحة

بعد نجاتها من سحب الثقة.. تجدد المطالب بإقالة وزير الصحة

أمطار

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة

سد النهضة

بعد «الاتفاق المبدئي».. هل أوشكت أزمة «سد النهضة» على الحل؟

أرشيفية

في بيان رسمي.. تحذير سعودي عاجل للمصريين

بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا

انتشار فيروس مُميت والصحة ترفع درجة الاستعداد

سعر الدولار

الدولار ينهار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس

ماجدة

صورة مؤثرة لـ«ماجدة» قبل وفاتها.. لن تعرفها

ميركل تصف تعهد حفتر بالالتزام بالهدنة بـ"الخبر الجيد"

عرب وعالم

ميركل
ميركل
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الثقافة تشيد بـ فرقة رضا وتصفها بـ"رمز الإبداع"

#

الرئيس الأمريكي: المستشارة ميركل "امرأة رائعة حقا"

#

مصر تصف قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بـ"غير المقبول"

#

بعد "البلوك".. أحلام تصف أصالة بـ"الثعبان"

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعهد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بالالتزام بوقف إطلاق النار بـ"الخبر الجيد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ميركل، الخميس، مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، في العاصمة برلين.
وفي معرض ردها على سؤال حول تعهد حفتر بالالتزام بوقف إطلاق النار، قالت ميركل "استعداد حفتر لمواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار خبر جيد".
وأكدت على ضرورة رؤية ضمان الالتزام بحظر الأسلحة قبل كل شيء، في مؤتمر برلين.
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الحالية في ليبيا.
وقال "ماس" في تغريدة نشرها، عقب لقائه حفتر في مدينة بنغازي شرقي ليبيا: "حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الراهنة".
وأوضح الوزير الألماني أن حفتر مستعد للمساهمة في نجاح مؤتمر ليبيا المقرر انعقاده الأحد في العاصمة برلين، و"المشاركة بالمؤتمر من حيث المبدأ".
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، دعيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد، قمة، دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وخليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو.


وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
» محا:ظ كفر الشيخ: المحافظة تنتج 32 بالمائة من إنتاج الأرز
» أول تعليق لـ"ترامب" على محاكمته بـ"الشيوخ" الأمريكي
» شاهد.. كلب يمزق وجه فتاة أثناء تصويرها معها
» عيار 21 يسجل 683 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب
» الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز
» شرط الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي
» السودان تُعين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة
» الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» تعديلات مواعيد بعض مباريات الدوري العام
» تعديل مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا و«مونديال 2022»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة