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شاهد.. كلب يمزق وجه فتاة أثناء تصويرها معها

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شاهد.. كلب يمزق وجه فتاة أثناء تصويرها معها
شاهد.. كلب يمزق وجه فتاة أثناء تصويرها معها
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دفعت فتاة أرجنتينية، ثمن محاولتها التقاط مجموعة من الصور مع كلب، غاليًا، بعد أن انقض عليها بأسنانه، ليصيبها بجروح في الوجه استدعت إجراء 40 غرزة لها.

تعرضت لارا سانسون (17 سنة) للعض في الوجه من قبل الكلب أثناء معانقتها له، في "توكومان"، شمال غربي الأرجنتين.

وشاركت الصور التي التقطتها مع الكلب، ويظهر فيها آثار الجروح التي تركها في وجهها.

وقالت "لارا" لصحيفة "لا ناسيون": "لا أعرف ما إذا كنت قد لمست فخذيه، أو إذا كان رد فعله هكذا، أو لأنني عانقته وأخافته".

واضطرت الفتاة للخضوع لإجراء 40 غرزًا في الوجه وداخل الفم وفي اللثة في عملية جراحية استمرت ساعتين، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت "لارا" إنها لم تشعر بألم كبير عندما تم عضها وهي تتعافى جيدًا. وأضافت: "لقد عانيت من بعض المشاكل بسبب الالتهابات ومشاكل الأكل".

وقال الطبيب البيطري خوان إنريك روميرو، إن الكلب هاجم الفتاة نتيجة شعوره بالضيق بسبب سنه وبسبب آلامه، وهو ما يمكن أن يولد رد فعل كهذا.

وشاركت الفتاة الصور عبر حسابها على موقع "تويتر" مع تعليق قالت فيه: "حدث خطأ في التقاط الصور".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "لا ينبغي أبدًا احتضان الكلب من الرقبة، فلا تضع وجهك بالقرب منه، لأن غريزته تخبره أنك ستهاجمه، فالرقبة هي الجزء الأكثر عرضة للخطر من الكلب".


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