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«3 سطور».. العدد الثالث من كتاب مركز الأزهر للفتوى

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العدد الثالث من كتاب مركز الأزهر للفتوى
العدد الثالث من كتاب مركز الأزهر للفتوى
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محمود أبوسعد

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

العدد الثالث

3 سطور

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العدد الثالث من مطويته «3سطور»، بهدف الوصول لفئات المجتمع المختلفة، ونشر الثقافة والوعيبين أفراد المجتمع.

ويقدم في المركز في هذا العدد نصائح وإرشادات حول قرارات الإنسان، وتأثيراتها على حاضره ومستقبله، وخطوات اتخاذ القرار السليم، وغير ذلك من الأفكار.

وجدير بالذكر أن «3سطور» مطوية شبابية يصدرها المركز بشكل دوري؛ ليناقش فيها قضايا السَّاحة، ويتعرض من خلالها لمفاهيم ورؤى إسلامية وحياتية بشكل بسيط ومختصر.

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