الدولار ينهار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس

لليوم الثاني على التوالي يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه، خلال التعامل في البنوك بمصر، حيث انخفض بمعدل 4 قروش عن تعاملات أمس الأربعاء.

وأعلن البنك المركزي تراجع سعر الدولار لـ 15.7794 جنيه للشراء، و15.8794 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع متراجعا بنحو 3 قروش.

وكذا واصل الدولار تراجعه في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع فاقدا نحو 3 قروش.

وانخفض في بنك قناة السويس إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع ليخسر 4 قروش.

وتراجع سعر الدولار في بنكي القاهرة، والإسكندرية بنحو 3 قروش مسجلا 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وانخفض 4 قروش في بنكي كريدي أجريكول، والبركة إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع ليفقد نحو 4 قروش.