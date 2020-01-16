«شيكابالا» مداعبًا نجم الزمالك السابق: «الاستاذ والتلميذ»

16 يناير 2020 - 08:25 م

داعب محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، أحمد الكاس، نجم القلعة البيضاء السابق.

ونشر شيكابالا صورة تجمعه باحمد الكاس معلقا: “التلميذ والأستاذ” في إشارة إلى أنه تعلم من الكاس خاصة أن كل منهما يمتاز بالجانب المهاري في أسلوب اللعب.

ودشن شيكابالا عودة قوة مع الزمالك بعدما غاب لفترة طويلة ليشارك لأول مرة منذ أكثر من شهر، حيث سجل هدفا في الفوز على الجونة بهدفين دون رد ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدوري