» أمير مرتضى مدافعًا عن «كارتيرون»: «مضطر لفعل ذلك»

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كارتيرون
كارتيرون
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المصريون

الزمالك

امير مرتضى

علق أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على فوز الفارس الأبيض أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري العام.

وقال «أمير» في تصريحات لقناة "تايم سبورت": "مباراة مهمة، حققنا ما نريده، حافظنا على الفريق في ظل ضغط المباريات باللعب كل 4 أيام، كارتيرون ينفذ التدوير بشكل جيد".

وأضاف: "3 نقاط مهمة ونركز في المباراة القادمة، اللاعبون المستبعدون من القائمة يترك كارتيرون المعسكر ليشرف على تدريبهم، ويشعر كل اللاعبين بأهميتهم".

وتابع: "من الممكن أن يصرح المدرب بأنه يحتاج كل اللاعبين، لكن في الواقع لا يحدث ذلك".

وواصل: "كارتيرون مضطر للعمل بهذه الطريقة في ظل كثرة السفريات وضغط المباريات، وتنتظرنا مباراة أخرى في الإسكندرية، لذا يقنن الأحمال البدنية على اللاعبين، وكارتيرون أخذ ما يريده من المباراة".

واختتم: "أشكر جماهير الزمالك التي حضرت إلى ملعب الجونة، كان له دور مهم في الفوز".

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