شاهد.. منى فاروق تدخل المستشفى في حالة حرجة

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منى فاروق
منى فاروق
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محمد فضل

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مرض

شقيقها

مني فاروق

نشر شقيق الفنانة منى فاروق، صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تظهر داخل أحد المستشفيات وتضع جهاز تنفس صناعي، بينما ظهر عليها حالة إعياء شديد وبكاء.

وكتب تعليقًا على الصورة :« قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا.. قدر الله وماشاء فعل.. ادعولها بالشفاء.. الله يشفيها و يبعد عنها كل مكروه ويكفيكم شر المرض..ألف سلامة عليكي يا اختي ربنا يقومك بالسلامة».

وقبلها نشرت الفنانة منى فاروق فيديو يجمعها بشقيقها، أثناء استقباله في المطار، بالأحضان والقبلات، عرضها لانتقاد البعض لها.

يذكر أن الفنانة منى فاروق تقوم بتصوير عمل فني جديد في دبي لم تكشف أي تفاصيل عنه، وذلك كأول عمل لها بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية التي ظهرت فيها مع الفنانة شيما الحاج برفقة مخرج شهير، والتي حبست بسببها عدة أشهر قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها على ذمة القضية.


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