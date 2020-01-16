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«فودة» يكشف تكلفة مهرجان شرم الشيخ التراثي (فيديو)

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أحمد سالم

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محافظ

جنوب سيناء

مهرجان شرم الشيخ

شرم الشيخ التراثي

قال اللواء خالد فودة، محافظ  جنوب سيناء، إن تمويل سباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثي العربي الدولي، تكلف نحو 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأموال جاءت جميعها بالجهود الذاتية ومساعدات رجال الأعمال.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أن هناك عدة وزارات ساعدت في ذلك مثل التنمية المحلية، والشباب والرياضة بمبالغ مالية.

وتابع أن مصر اعتمدت على نفسها في إقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للهجن، الذي يبدأ اليوم وينتهي بعد غد.

شاهد الفيديو..


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