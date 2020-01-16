» استقالة أمين صندوق «الأولمبية» بسبب تجاهل وزارة الرياضة

16 يناير 2020 - 06:14 م

تقدم علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اتحاد تنس الطاولة باستقالته خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأخير، اعتراضا على تجاهل وزارة الشباب والرياضة لدعم اتحاد تنس الطاولة الذي يستعد للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

اعترض الدكتور علاء مشرف على سياسة التجاهل التي اتبعتها وزارة الرياضة لاتحاد تنس الطاولة خلال الفترة الحالية، وتجاهل جميع خطابات طلب الدعم التي أرسلها الاتحاد إلى وزارة الرياضة، وتجاهل اعتماد برامج إعداد أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ورفض التعاقد مع أحد المدربين الأجانب الذي طلبه الاتحاد لتأهيل اللاعبين وتجهيزهم.

وشهد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأخير غضب أمين صندوق اللجنة الأولمبية والذي تقدم باستقالته ورفض التراجع عنها اعتراضا على سياسة وزارة الرياضة تجاه اتحاد تنس الطاولة.