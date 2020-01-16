الكويت ترحل 40 ألف عامل أغلبهم مصريين

16 يناير 2020 - 05:57 م

أعلنت الكويت عن ترحيل 40 ألف مقيم من البلاد في 2019، وذكرت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني أسباب الاستبعاد، مشيرًا إلى أنها متعددة، ولكن أبرزها مخالفة قانون الإقامة، والتورُّط في قضايا جنائية، وجنح، بزيادة تقدر بـ14 ألفاً على عام 2018 الذي شهد ترحيل 34 ألفاً آخرين.

وأضاف المصدر، أنه من بين المُبعدين 13 ألف امرأة، و27 ألف رجل، يمثلون 20 جنسية مختلفة، مشيرةً إلى أن أبناء الجالية الهندية احتلوا الصدارة، تلاهم أبناء الجالية البنغالية في المرتبة الثانية، ثم المصرية ثالثاً.

وقالت المصادر إن سجن الإبعاد رحل 23 ألف مقيم طيلة العام الماضي، في حين رحلت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة 17 ألفاً آخرين، مبينة أن استراتيجية ترحيل المقيمين تغيرت في نهاية نوفمبر الماضي، ليصبح الترحيل عن طريق سجن الإبعاد من دون غيره من الإدارات الأمنية، عقب إخضاع المبعدين للبصمة الإلكترونية قبل مغادرتهم، لضمان عدم دخولهم البلاد مجدداً.