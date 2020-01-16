» إيطاليا تطلب رسميًا الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

أعلنت وزارة البترول اليوم الخميس، عن طلب فرنسا رسميًا الانضمام لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط.

وأضافت في بيان صحفي إن نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي أبدى أيضًا رغبة بلاده في الانضمام إلى المنتدى مراقبًا بصفة دائمة.

وأضاف البيان أن طلب فرنسا والولايات المتحدة جاء خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى المُنعقد يوم الخميس في القاهرة.

وقال وزير البترول طارق الملا، إنه سيتم إقرار الطلبات من الأعضاء المؤسسين للمنتدى وفقا للنظام الأساسي له بحسب البيان.

وتضم عضوية المنتدى الذي تأسس في يناير 2019، كلًا من مصر وإسرائيل، قبرص واليونان وإيطاليا والأردن، والسلطة الفلسطينية.

ويمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى بحسب ما أعلنته مصر وهي مقر المنتدى في وقت سابق.