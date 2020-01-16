» حمادة صدقي يعلن قائمة سموحة لمباراة الإسماعيلي

16 يناير 2020 - 05:32 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقي، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السبت القادم، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدورى العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور

خط الدفاع: كريم يحيى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني

خط الوسط: أحمد جمال، إسلام جمال، يوسف ديوب، شريف رضا، محمود حليمو، خالد عبد الفتاح، محمد نادي، فوزي الحناوي، ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد مكي، محمد طلعت، حسام حسن.