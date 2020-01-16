» فيديو مأساوي.. طفلة تفارق الحياة بين يدي أمها بشكل مفاجئ

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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لقطات من فيديو صادم، لوفاة طفلة في عامها الثاني بين يدي والدتها بشكل مفاجئ.

 ويظهر الفيديو الطفلة في منزلها بمدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية، وهي تبكي بشدة ثم يرتخي جسدها فتمسكها والدتها ناتالي ديفيز 31 عاما وتضعها على الأرض واستمرت الطفلة في البكاء لثوانِ قليلة ثم غابت عن الوعي وتحول وجهها للون الأزرق.

وحاولت الأم إفاقة طفلتها ظنا منها أنها فاقدة للوعي ولكن الطفلة كانت فارقت الحياه بين ذراعي والدتها؛ إذ أدت هذه النوبة لتوقف نبضات القلب بعد قطع الإشارات السليمة التي تربط القلب بالمخ وهذا الأمر حدث نتيجة غضب وبكاء الطفلة الشديدين.

وكانت النوبة الأخيرة هي المرة الثانية عشرة التي تفقد فيها الطفلة بيثاني وعيها بعد أن تم تشخيصها في نوفمبر لعام 2019، بـ vasovagal syncope وهي نوبات إغماء وعائية مبهمة يصاب بها بعض الأشخاص وتسبب دوارا وغثيانا وتوعكا في القلب.


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