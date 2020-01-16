أزمة قوية في ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

16 يناير 2020 - 05:04 م

سلطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الضوء على تعديل موعد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 لتعود لموعدها القديم في يناير وفبراير عوضًا عن إقامتها في يونيو، كما حدث العام الماضي في مصر.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا التعديل قد يعني غياب الثنائي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عن فريقهم لـ6 مباريات على أقل تقدير.

وأشارت إلى انتشار بعض التقارير عن أن تعديل موعد إقامة البطولة وإعادته إلى شهري يناير وفبراير، يعني فقدان أندية الدوري الإنجليزي لعدد كبير من نجومهم، فيما سيكون أحد أكبر المتضررين نادي ليفربول الذي يواجه احتمالية فقدان الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، وخاصة وأن الثنائي الأول يمثل أهم أسلحة الريدز تحت قيادة يورجن كلوب.

وأضافت الصحيفة إلى أن أرسنال أيضًا قد يفقد هدافه الأول الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، كما سيخسر مانشستر سيتي تواجد رياض محرز.

ونشرت الصحيفة قائمة بالأسماء المحتمل غيابها عن مباريات أندية البريميرليج في حال إقامة أمم أفريقيا في يناير وفبراير، وضمت القائمة اسمي أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، لاعبا أستون فيلا.