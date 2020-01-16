» 8 معلومات عن القاطرة السنغالية الجديدة في الأهلي

16 يناير 2020 - 04:51 م

أنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إجراءات انتقال السنغالي أليو بادجي، مهاجم رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 مواسم ونصف، بداية من الميركاتو الشتوي الحالي.

ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

1- بادجي يبلغ من العمر 22 عامًا من مواليد عام 1997 .

2- مشواره الاحترافي بدأ في عام 2015 مع نادى كاسا سبور السينغالي.

3- انضم إلى نادى يورغو ردينس السويدي عام 2017.

4- في 2019 انضم إلى صفوف رابيد فيينا النمساوي.

5- اللاعب السنغالي يبلغ طوله 189 سم.

6- السنغالي أليو بادجي خاض مع فريقه الحالي رابيد النمساوي 16 مباراة بواقع 762 دقيقة.

7- سجل مع ناديه النمساوي الحالي ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

8- تلقى بادجي البطاقة الصفراء مرتين مع فريقه الحالي.