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مايا خليفة تثير ضجة بصورة مع داعية سلفي شهير

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مايا خليفة
مايا خليفة
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محمد فضل

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داعية سلفي

فنانة

مغربي

إباحية

مايا خليفة

أحدثت صورة للداعية المغربي المعروف رضوان بن عبد السلام، مع نجمة الأفلام الإباحية مايا خليفة، ضجة واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ ظهر الداعية إلى جوار مايا خليفة.

وذهب البعض إلى أن هذه الصورة، ليست حقيقية ناشرين الصورة الأصلية للداعية المغربي، حيث كان يقف "رضوان بن عبدالسلام" برفقة أحد رجال الأمن.

وأرجع مؤيديون للداعية المعروف، سبب تركيب صورته مع ممثلة الأفلام الإباحية، بعد التصريحات التي أطلقها مؤخرًا وأثارت جدلًا عن معرفته بـ"مايا خليفة"، وفنانات أخريات.

حيث قال الداعية المغربي، إنه بحث عن اسم مايا خليفة عبر محرك البحث "جوجل"، ليعرف مَن هي، لكثرة ما كان يسمع باسمها، ولا يريد أن يبقى كـ" الأطرش في الزفّة"، حسب قوله.

كما سبق للشيخ «بن عبدالسلام» أن أن أثار الجدل عندما صرّح بأنّه يعرف أخبار الفنانة نانسي عجرم وغيرها من الفنانات، وأنه يحرص على معرفة كل هذه الأمور ليكون على دراية بها.




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