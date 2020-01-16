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شيخ الأزهر: حماية الشباب من التطرف على رأس الأولويات

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فتحي مجدي

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن دعم المجتمع وحماية الشباب من الأفكار الضالة والمتطرفة أولوية قصوى لدى الأزهر، مع أهمية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والنهوض به.

وأضاف خلال استقباله نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن شباب مصر أثبتوا كفاءتهم وتفوقهم داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية تعضيد وحدة المجتمع واستحضار روح التآخي ونبذ أي ممارسات دخيلة على المجتمع.

من جانبها، أكدت مكرم، أن الأزهر يحظى بقبول في الداخل والخارج، والوزارة تعمل دائمًا على الاستفادة من خبراته وتاريخه العريق في دعم النسيج الوطني ونشر القيم النبيلة وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لحماية المجتمع داخليًّا وكذلك التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.


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