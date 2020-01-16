» فحص طبي لثلاثى الأهلى قبل مران صباحى

16 يناير 2020 - 02:45 م

يخضع ثلاثى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى ومحمود متولى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش؛ للتعرف على إمكانية مشاركتهم فى مران الفريق.





وغاب "عاشور" عن قائمة مباراة طنطا بعد شكواه من إجهاد بالعضلة الضامة، فيما تعرض إكرامي لإصابة في السمانة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.





بينما خرج "متولى" مصابا بالسمانة وفضل الجهاز الفني استبداله؛ لعدم تفاقم الإصابة.



