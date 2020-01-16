الأهلي يعلن التعاقد رسميا مع السنغالي أليو بادجي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.