خالد الصاوي يسخر من والدته بطريقة كوميدية

نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة بطريقة "الكوميكس"، يداعب فيها والدته بطريقة كوميدية.

وعلق الفنان خالد الصاوي على الصورة، قائًلا: "لما امي كانت تلاقيني بعيط فتقوم ضارباني بـ"القلم، مانا بعيط تضربيني بالقلم ما أنا أصلا بعيط".

وينتظر الفنان خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "شريط 6" والذى قام بتصويره منذ فترة قصيرة.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي فيلم الفلوس الذي تم عرضه في الشهر الماضي وقد تعرض الفيلم للتسريب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".