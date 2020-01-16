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رسميًا.. فرنسا تطلب الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

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وكالات - الدويني فولي

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فرنسا

انضمام

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شرق المتوسط

طلبت فرنسا بشكل رسمي، خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة الانضمام إلى عضوية المنتدى.

يأتي ذلك في وقت أعرب فيه نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة للمنتدى.

ورحب زير البترول والثروة المعدنية  المهندس طارق الملا بمشاركة فرنسا في الاجتماع ورغبتها الانضمام لعضوية المنتدى، وبرغبة الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة، موضحًا أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين وفقًا للنظام الأساسى للمنتدى.

وقال الملا، في سياق آخر، إنه سيطلب إضافة مجالات الحفاظ على البيئة في دراسات البنك الدولي التي يعدها للمنتدى وكذلك استشراف استخدامات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الهيدروجين.

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