» مفاجأة.. إنجي علي تدعم طارق العريان بعد انفصاله من أصالة

حرصت الإعلامية إنجي علي، على دعم زوجها السابق، المخرج طارق العريان، بنشرها مقطع فيديو له، عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد إعلان انفصاله عن زوجته السابقة، الفنانة السورية أصالة نصري.

وظهر طارق العريان، وهو يجري حوارًا في أثناء تواجدهما في دبي؛ لحضور احتفالية خاصة بموقع "شاهد. نت" بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري.

وانهالت التعليقات من متابعي إنجي علي، منها: "إنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة".

وكانت إنجي على متزوجة من طارق العريان قبل 15 عامًا، وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة.