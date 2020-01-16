وزيرا الثقافة والسياحة يجتمعان لبحث مهرجان دندرة بقنا

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وزيرة الثقافة

وزير السياحة والاثار

مهرجان قنا

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان دندرة بمحافظة قنا الذى يقام فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل فى معبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى والغناء وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة.

قالت عبد الدايم إن مهرجان دندرة يأتى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2020 عامًا للثقافة والوعى ويعد الأول فى قنا إحدى محافظات الصعيد ويجسد إحدى محاور مسارات العمل الثقافى الهادفة إلى بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعى من خلال القوى الناعمة، وأشارت إلى قدرة الإبداع على الارتقاء بالوجدان ومجابهة التطرف والتعصب، مؤكدة أن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التى تشهدها مختلف ربوع مصر تسعى إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن

من جانبه أعرب العنانى عن استعداد الوزارة التام لتقديم كل الدعم لوزارة الثقافة طبقًا لإستراتيجيات العمل الوطنى الهادف إلى التكامل بين المؤسسات الرسمية للدولة مؤكدًا أن مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة يهدف الي تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري مشيرًا إلي عدة مشروعات تكامليه مشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن التعاون بين الوزارتين لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الأثرية يبرز الوجه الحضارى لمصر كما يعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضاري ما يساعد علي تنشيط السياحة الثقافية، مثمنًا دور الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بكل المحافظات.

كما اتفق الوزيران على البدء فى الاعداد لتنظيم اول مهرجان فنى بمنطقة تل بسطا فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب ختام مهرجان دندرة لاستمرار التأكيد على وصول الخدمة الثقافية والمنتج الفنى الى المواطن في جميع محافظات مصر .

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