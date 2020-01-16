» "زايد للإبداع" تختار "النحاس" أفضل مدرب بمصر

16 يناير 2020 - 01:36 م

اختير نجم الأهلى السابق والمدير الفنى لنادى المقاولون العرب، أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام 2019 من قبل مؤسسة زايد للإبداع والتنمية.





جاء ذلك بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه 643 ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من 20 خبيرا رياضيا بالإضافة إلى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.



