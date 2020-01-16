» ما حكم قراءة القرآن في المأتم بأجر؟.. الإفتاء تجيب

16 يناير 2020 - 01:01 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، جاء نصه: "ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذ أجر على هذا العمل؟".



وأجابت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن في المأتم وأخذ الأجرة عليها، وما يأخذه القارئ يكون بسبب أجره للقراءة".



وأضافت الدار أن الأجر يجب ألا يؤخذ من نصيب القُصَّر، ولا من نصيب باقي الورثة إلا برضاهم، وينبغي ألا يكون ذلك في إطار المباهاة والتفاخر".

