» رامي جمال يخضع لعملية جراحية ويفاجئ متابعيه

فاجأ المطرب، رامي جمال، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة له وهو يضع كمامة طبية.

وعلق رامي جمال على الصورة، قائلاً: "فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله نسأل الله اللطف كما تعودت".

ولم يوضح رامي جمال أي شيء حول العملية الجراحية التي سيخضع لها.

وكان قد كشف رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق وكتب عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، قائلًا: ‏‏"الحمد لله الذي أحبني ‏فابتلاني، وأقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضًا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق، ‏وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية ‏شغلانتي ‏وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".‏

وتعاطف الكثير من المتابعين ومحبي رامي جمال معه، كما سانده العديد من مشاهير الوسط الفني والغنائي بمصر .