«الداخلية»: تفرج عن 443 مسجونًا

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عفو رئاسي عن 676 سجينا
عفو رئاسي عن 676 سجينا
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سارة أشرف

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تأمين

شرطي

افراج

نصر اكتوبر

انتهت أعمال لجان قطاع السجون، بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بانطباق القرار على 88 نزيلًا يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 351 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019.

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