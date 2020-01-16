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بالمجان.. الثقافة تفتح أبواب معرض الكتاب لذوى القدرات الخاصة والشهداء

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قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فتح أبواب معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 51 مجانًا لذوى القدرات الخاصة وأبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والذى يقام فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إنه بناء على قرار وزير الثقافة تم تزويد القاعات التى تحتضن فعاليات معرض الكتاب بتجهيزات ومسارات لذوى القدرات الخاصة تهدف الى تيسير جولتهم بمختلف الاجنحة وتقديم جميع الخدمات اللازمة حرصًا على تحقيقهم الاستفادة القصوى من الزيارة.

يشار إلى أن الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى تضم 808 جناح عرض ويشارك فيها 38 دولة و900 دار نشر عربية واجنبية وجهة رسمية منهم 3 دور نشر متخصصة فى الاصدارات المرتبطة بذوى الهمم و41 مكتبة لسور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، وتشهد لأول مرة اصدار تطبيق إلكترونى يتضمن برنامج الانشطة وبيانات كاملة عن الإصدارات وأماكنها فى القاعات المختلفة .

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