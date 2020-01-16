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"الثقافة" تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية

الحياة السياسية

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علا خطاب

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تأبين

سمير سيف

القومي للسينما

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن الاحتفالات بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية امتدت إلى خارج الوطن تأكيدًا لريادة مصر الحضارية والتى كانت أول دولة فى المنطقة العربية وقارة أفريقيا تؤسس دارا للأوبرا.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أنها ظلت المنارة الثقافية الأولى والوحيدة فى الشرق الأوسط طوال ما يزيد على قرن من الزمان حتى احتراقها عام 1971، وأضافت أن أرض الوطن كانت وستبقى ملتقى للتفاعل بين دول العالم ومركزًا للفكر والثقافة.

وكانت الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحت إشراف الدكتورة هبة يوسف بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر قد نظمت احتفالية فنية ضخمة حضرها السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا والسفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية بروما ونخبة من الدبلوماسيين العرب والأفارقة والشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي.

 وتضمنت فيلمًا وثائقيًا عن فن الأوبرا فى مصر منذ افتتاح الأوبرا الخديوية تلاه مختارات غنائية من أشهر الأوبرا الكلاسيكية العالمية أداها مجموعة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة هم إيمان مصطفى، منى رفلة ، ليلى إبراهيم ، عمرو أحمد، عادل صبري.


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