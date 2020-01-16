ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها في عيد الميلاد

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احتفلت هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل، بالذكرى 102 لميلاد والدها، قائلة: "كنا أسرة عادية، ولم يضغط علينا أبدًا، وأسعد أوقاتنا كانت فترات الإجازة بالإسكندرية".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "كان بيتنا بيتملي ورد في عيد ميلاده، وإحنا كنا بنعمله تورتة، وكان بيقولنا أنا عمري ما اتعمل ليّ عيد ميلاد، وكنا بنشتري له هدية بسيطة زي شبشب".

وأشارت إلى أن السد العالي من الإنجازات التي قدمها والدها لمصر، معقبة: "كنا هنعمل إيه لو معملناش السد العالي وبحيرة ناصر، كنا هنواجه سد النهضة إزاي".

وتابعت: "السد العالي، يسمح لمصر بتخزين كميات من المياه، معقبة: "السد كان بالنسبة لوالدي مسألة حياة أو موت".

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