» سيرين عبد النور تقبل زوجها على السجادة الحمراء وتثير الجدل

أشعل فيديو للفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في حفل خاص بـ"شاهد . نت" الذي أقيم في دبي، وهي تقبل زوجها فريد رحمة، على السجادة الحمراء.

وظهرت سيرين عبد النور، في الفيديو المتداول، أمام عدسات الكاميرات وهي تقبل زوجها في لحظات رومانسية على السجادة الحمراء للاحتفالية.

وتألقت سيرين عبد النور فى الاحتفالية، بإطلالة جريئة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلا وذا أكمام طويلة .

وتزينت سيرين عبد النور بمجوهرات فخمة، فيما ارتدت كلاتش أنيق باللون الذهبى.

ووضعت سيرين عبد النور مكياجا جذابًا مرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدل على كتفيها.