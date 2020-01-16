تامر أمين: "هدمنا شقة الجواسيس خلاص"

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إيمان هاني

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الداخلية

تركيا

النهار

تامر أمين

شكر الإعلامي تامر أمين، وزارة الداخلية، لتمكنها من القبض على خليه إلكترونية تركية، كانت تروج للتقارير السلبية عن مصر من داخل شقة بمنطقة باب اللوق.

وقال " أمين"، من خلال برنامج " أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، الشقة كان يوجد بها العلم التركي وكأنها مقر جاسوسية داخل العاصمة المصرية، أغبياء حاطين العلم داخل الشقة، شقة جواسيس وهدمنها وقبضنا على الخونة".

وأضاف: "حاجة مؤسفة أن يكون هذا المشهد في قلب العاصمة، مليون شكر للعيون الساهرة لوزارة الداخلية، قامت بضربة أمنية ممتازة هننتظر المزيد حتي نقضي علي الخلايا والأوكار التي تنهش في عظم الدولة داخليًا".

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