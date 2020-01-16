  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عفو رئاسي عن 676 سجينا

«الداخلية»: تفرج عن 443 مسجونًا

القبض على مفتي داعش بالموصل

أصدر فتاوى بقتل العلماء.. القبض على مفتي داعش بالموصل

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها في عيد الميلاد

صلاح في ليفربول وولفرهامبتون

«كان2021» تحرم ليفربول من نجومه 6 مباريات

حفتر

مفاجأة بشأن موقف "حفتر" عن وقف إطلاق النار

إسرائيل ترفض منحة الجنسية ليهود هذه الدولة

إسرائيل تتخذ قرارًا بعد تهديد أمني محتمل بإثيوبيا

كوبرى لدقى

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "هدمنا شقة الجواسيس خلاص"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "قولنالكم رئيسنا مش سهل"

عجرم

قاضية قتيل نانسي عجرم تقلب الموازين: فادي الهاشم في خطر

في ذكرى ميلادها..

كريمة مختار.. لقبت بـ"أم العيال" ورفض أهلها عملها بالسينما

الصفحة الأخيرة

الفنانة الراحلة كريمة مختار
الفنانة الراحلة كريمة مختار
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إحسان القلعاوي.. لقبت بـ"أم الدكاترة" ونشأت في عائلة فنية

#

وزيرة الثقافة تشيد بـ فرقة رضا وتصفها بـ"رمز الإبداع"

#

حفيدة أم كلثوم: اكتشفت قرابتي لها بـ«الصدفة»

تحل اليوم الخميس، الموافق 16 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار، الذي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1934، وقدمت أعمالا سينمائية ودرامية لا تنسى من ذاكرة الشعب المصري.

وما لا يعرفه الكثيرون، أن الفنانة القديرة كريمة مختار لقبت بـ"أم العيال"، وذلك لإنجابها 4 أبناء من زوجها المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، والأبناء هم: شريف الدمرداش ويعمل في مجال الهندسة وأحمد الدمرداش يعمل كمخرج وهبة الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش.

وحصلت كريمة مختار على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية،  وبعدها تزوجت من المخرج نور الدمرداش، الذي سهل لها العمل في السينما، بعد رفض أهلها ذلك، وكانت بداية كريمة  مختار الفنية من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير "بابا شارو" في فترة الخمسينيات، وبعدها اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر الإذاعة.

وبعدها عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا أن حينها لم توافق أسرتها على ذلك، وبعدها سنحت لها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي سهل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية".

وقدمت كريمة مختار عدة أعمال سينمائية ومنها: ثمن الحرية، المستحيل، نحن لانزرع الشوك، الظريف والشهم والطماع، ومضى قطار العمر، الحفيد، أميرة حبي أنا، وبالوالدين إحسانًا، انقذوا هذه العائلة، رجل فقد عقله، وتمضى الأيام، الشيطان يعظ، إعدام طالب ثانوي، الليلة الموعودة، يارب ولد، سعد اليتيم، امرأة مطلقة.

وأما عن الدراما فقد قدمت بعض المسلسلات ومنها: اغلال ناعمة، أدهم وزينات و3 بنات، نقطـة نظام، يتربى في عزو، الليلة الموعودة، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، الفرسان، الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة وغيرها.

ورحل كريمة مختار أو "ماما نونا"، عن عالمنا يوم الخميس ايضًا، الموافق 12 يناير 2017م بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً .

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تصلى وتصوم الحامل.. الإفتاء تحسم الجدل
» رامي جمال يخضع لعملية جراحية ويفاجئ متابعيه
» شاهد.. نهر من النار يجري على الأرض
» صور.. إضراب عمال مطار الكويت
» البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الأسواق الصينية
» بالمجان.. الثقافة تفتح أبواب معرض الكتاب لذوى القدرات الخاصة والشهداء
» "الثقافة" تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية
» سيرين عبد النور تقبل زوجها على السجادة الحمراء وتثير الجدل
» بالفيديو.. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها
» أزمة جديدة لـ "كارتيرون" قبل مواجهة المصرى
» رد فعل صادم من زوج علم بإصابة زوجته بالسرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة