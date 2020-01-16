كريمة مختار.. لقبت بـ"أم العيال" ورفض أهلها عملها بالسينما

16 يناير 2020 - 10:41 ص

تحل اليوم الخميس، الموافق 16 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار، الذي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1934، وقدمت أعمالا سينمائية ودرامية لا تنسى من ذاكرة الشعب المصري.

وما لا يعرفه الكثيرون، أن الفنانة القديرة كريمة مختار لقبت بـ"أم العيال"، وذلك لإنجابها 4 أبناء من زوجها المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، والأبناء هم: شريف الدمرداش ويعمل في مجال الهندسة وأحمد الدمرداش يعمل كمخرج وهبة الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش.

وحصلت كريمة مختار على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية، وبعدها تزوجت من المخرج نور الدمرداش، الذي سهل لها العمل في السينما، بعد رفض أهلها ذلك، وكانت بداية كريمة مختار الفنية من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير "بابا شارو" في فترة الخمسينيات، وبعدها اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر الإذاعة.

وبعدها عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا أن حينها لم توافق أسرتها على ذلك، وبعدها سنحت لها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي سهل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية".

وقدمت كريمة مختار عدة أعمال سينمائية ومنها: ثمن الحرية، المستحيل، نحن لانزرع الشوك، الظريف والشهم والطماع، ومضى قطار العمر، الحفيد، أميرة حبي أنا، وبالوالدين إحسانًا، انقذوا هذه العائلة، رجل فقد عقله، وتمضى الأيام، الشيطان يعظ، إعدام طالب ثانوي، الليلة الموعودة، يارب ولد، سعد اليتيم، امرأة مطلقة.

وأما عن الدراما فقد قدمت بعض المسلسلات ومنها: اغلال ناعمة، أدهم وزينات و3 بنات، نقطـة نظام، يتربى في عزو، الليلة الموعودة، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، الفرسان، الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة وغيرها.

ورحل كريمة مختار أو "ماما نونا"، عن عالمنا يوم الخميس ايضًا، الموافق 12 يناير 2017م بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً .