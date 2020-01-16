الزمالك راحة من التدريبات عقب رحلة الغردقة

16 يناير 2020 - 10:24 ص

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، وذلك بعد خوض مباراة الجونة أمس الأربعاء بالغردقة.

قرار "كارتيرون" جاء بسبب رحلة السفر ومشقتها من الغردقة إلى القاهرة على الرغم من توفير طائرة خاصة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة المصري، والمقررة إقامتها الاثنين المقبل في الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على نظيره الجونة بهدفين دون رد في الجولة الثالثة عشرة للدوري، أحرزهما محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي محمد أوناجم.