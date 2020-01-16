  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عفو رئاسي عن 676 سجينا

«الداخلية»: تفرج عن 443 مسجونًا

القبض على مفتي داعش بالموصل

أصدر فتاوى بقتل العلماء.. القبض على مفتي داعش بالموصل

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها في عيد الميلاد

صلاح في ليفربول وولفرهامبتون

«كان2021» تحرم ليفربول من نجومه 6 مباريات

حفتر

مفاجأة بشأن موقف "حفتر" عن وقف إطلاق النار

إسرائيل ترفض منحة الجنسية ليهود هذه الدولة

إسرائيل تتخذ قرارًا بعد تهديد أمني محتمل بإثيوبيا

كوبرى لدقى

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "هدمنا شقة الجواسيس خلاص"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "قولنالكم رئيسنا مش سهل"

عجرم

قاضية قتيل نانسي عجرم تقلب الموازين: فادي الهاشم في خطر

بعد جدل.. غرامة تاريخية لموظف في الكويت

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إصابة 3 في واقعة التحرش بمنتقبة في الكويت

#

بدء فرز الأصوات في رئاسيات الجزائر

#

رقم تاريخي في اكتتاب "أرامكو" السعودية

#

عقوبة غير مسبوقة لمعلم كويتي تحرش بأحد طلابه

الكويت

غرامة

موظف

بلدية

تاريخية

بعد حالة من الجدل عمت البلاد، قضت محكمة كويتية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"السطو على الرمال" بالسجن لقيادي في البلدية وغرامة تاريخية في البلد.

وقضت المحكمة بحبس وعزل قيادي في "البلدية" غيابيًا لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبنفس الحكم على متهم آخر سوري الجنسية محبوس على ذمة القضية.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية "ألزمت المحكمة المتهمين رد قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ومن ثم يتجاوز الإجمالي المليار دينار".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قانوني: إن هذه الجريمة، ووفق المبلغ الذي حكمت به المحكمة أمس، تستحق أن يُطلق عليها "سرقة العصر"؛ لأن هذا المبلغ لم تشهده قضايا التزوير من قبل.

وأكد المصدر على أن المتهم الهارب في حال القبض عليه أو تسليمه من قبل "الإنتربول" يحق له الطعن على هذا الحكم، وتقديم دفاعه مجددًا، أما بالنسبة إلى المتهم السوري المحبوس فتبقى له درجتان أمام المحاكم للطعن في هذا الحكم، وهما "الاستئناف" و"التمييز".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تصلى وتصوم الحامل.. الإفتاء تحسم الجدل
» رامي جمال يخضع لعملية جراحية ويفاجئ متابعيه
» شاهد.. نهر من النار يجري على الأرض
» صور.. إضراب عمال مطار الكويت
» البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الأسواق الصينية
» بالمجان.. الثقافة تفتح أبواب معرض الكتاب لذوى القدرات الخاصة والشهداء
» "الثقافة" تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية
» سيرين عبد النور تقبل زوجها على السجادة الحمراء وتثير الجدل
» بالفيديو.. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها
» أزمة جديدة لـ "كارتيرون" قبل مواجهة المصرى
» رد فعل صادم من زوج علم بإصابة زوجته بالسرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة