«آل الشيخ»: يتعجب من جماهيرية فناني مصر بالسعودية

16 يناير 2020 - 10:10 ص

أبدى المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إعجابه عن شعبية نجوم الغناء عمرو دياب ومحمد حماقى خلال تواجدهما بموسم الرياض بالسعودية.

وكتب «آل الشيخ» عبر "فيس بوك": "عمرو دياب وحماقي.. أنا أعرف إنهما فنانين كبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهما في المملكة العربية السعودية.. كسروا الدنيا في موسم الرياض والميديل بيست.. شابوه لفناني مصر".

ووصل عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع. وقام على تنفيذه 280 شركة سعودية.

أما مهرجان "ميديل بيست" فهو حدث عالمي للموسيقى والفن والثقافة، أقيم لأول مرة في العالم، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019.