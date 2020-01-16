كويتي ينهي حياة ابن عمه نحرا.. والوالد يفاجئه بهذا الأمر

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وكالات - الدويني فولي

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الكويت

الشرطة

تسليم

ابن عمه

نحر

شهدت الكويت، واقعة مؤسفة، حيث أنهى  شاب عشريني حياة ابن عمه نحرًا بـ“ساطور“ في مخيم العائلة في منطقة ”بر ميناء عبدالله“، في الوقت الذي كان فيه والداه في خيمة أخرى، وقاما باصطحابه بأنفسهما إلى الشرطة لتسليمه وتسليم أداة الجريمة .

وكان الشاب حسب صحيفة الأنباء الكويتية، في حالة غير طبيعية، مرددا طوال الوقت أنه ”لو عاد به الزمن سيكرر الجريمة، ولو عاد المجني عليه للحياة سيقتله مجددا “.

وتعود تفاصيل الواقعة، حيث فوجئ رجال الأمن فجر أمس الأربعاء بمواطن وزوجته وبرفقتهما شاب ملطخ بالدماء، حيث قال المواطن إنه استيقظ وزوجته على صوت شجار وصراخ وسارعا إلى خيمة ينام فيها ابنهما وابن عمه ليكتشفا بأن ابنهما أقدم على نحر ابن عمه .

وقال الأب إنه ألح على ابنه وأقنعه بالتوجه معه إلى مركز الشرطة، حيث كان في حالة هياج وهستيرية وسلم الساطور الذي استخدمه في القتل،  ونفى الأب علمه بوجود أي خلافات بين ابنه وابن عمه، مبينا للشرطة أنه لو كان على علم بالخلافات لتدخل على الفور .

ولم يكشف الجاني عن أسباب ارتكابه الجريمة، فيما تم فتح تحقيق بالواقعة للوقوف على ملابساتها .

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