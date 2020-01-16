تحذير شديد اللهجة من الأرصاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

16 يناير 2020 - 09:45 ص

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، من موجة طقس سيئ تضرب البلاد في الـ72 ساعة المقبلة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا من 3 إلى 4 درجات مئوية، لتتراوح في القاهرة بين 19 و20 درجة مئوية.

وواصل يوما الجمعة والسبت سيشهدان انخفاضًا جديدًا تصل معه درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية.

ونصح مدير مركز التنبؤات المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن مناطق هطول الأمطار الكثيفة وتوخي الحذر من الشبورة الصباحية.

وأوضح أن هذه الظواهر في التوقيت الحالي من العام أمر معتاد، مؤكدًا تحسن الأحوال الجوية بعد فترة الـ 72 ساعة.