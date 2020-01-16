  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عفو رئاسي عن 676 سجينا

«الداخلية»: تفرج عن 443 مسجونًا

القبض على مفتي داعش بالموصل

أصدر فتاوى بقتل العلماء.. القبض على مفتي داعش بالموصل

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها في عيد الميلاد

صلاح في ليفربول وولفرهامبتون

«كان2021» تحرم ليفربول من نجومه 6 مباريات

حفتر

مفاجأة بشأن موقف "حفتر" عن وقف إطلاق النار

إسرائيل ترفض منحة الجنسية ليهود هذه الدولة

إسرائيل تتخذ قرارًا بعد تهديد أمني محتمل بإثيوبيا

كوبرى لدقى

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "هدمنا شقة الجواسيس خلاص"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "قولنالكم رئيسنا مش سهل"

عجرم

قاضية قتيل نانسي عجرم تقلب الموازين: فادي الهاشم في خطر

في عيد ميلادها.. لن تصدق عمر ياسمين عبد العزيز الحقيقي

الصفحة الأخيرة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر درة الحقيقي

#

أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها الـ 71

#

في عيد ميلادها "نيللي" توجه رسالة للرئيس

#

الرئاسة الجزائرية تعلن عن أول حكومة لتبون

ياسمين عبد العزيز

عيد ميلادها

محمد حلاوة

ريهام حجاج

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم الخميس، الموافق 16 يناير، بعيد ميلادها الـ 40، وهي تعتبر واحدة من جميلات السينما المصرية الحديثة، بالإضافة إلى تألقها في الأعمال الكوميدية.

وفي الفترة الأخيرة، ورغم بعد ياسمين عبد العزيز عن الإعلام لسنوات، إلا أنها تصدرت، ترندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وزواجه سرًا من الفنانة ريهام حجاج.

وما جعل "ياسمين تتصدر" تريندات السوشسيال ميديا، هو حالة الجدل التي أثيرت بسبب هذا الزواج، حيث وصل إلى "الردح" بين الطرفين، حيث كانت ياسمين حريصة على الرد على خبر زواج ريهام التي بدورها قررت أيضا أن ترد على ياسمين عبد العزيز التي اتهمتها بسرقة زوجها.

يشار إلى أن ياسمين كانت تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة عام 2001، ولديها منه ابنان هما ياسمين وسيف الدين، وهي تعد زوجته الثانية، حيث وقت ارتباطه بها كان متزوجا  ولديه أربعة أولاد، ورفض وتزوجها مع احتفاظه بزوجته الأولى. 

وفاجأ خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز محبيها، لاسيما أنها نشرت في شهور الصيف، صورة لها تجمعها وزوجها من إحدى الدول الأوروبية، وهو يقوم بتقبيلها.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تصلى وتصوم الحامل.. الإفتاء تحسم الجدل
» رامي جمال يخضع لعملية جراحية ويفاجئ متابعيه
» شاهد.. نهر من النار يجري على الأرض
» صور.. إضراب عمال مطار الكويت
» البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الأسواق الصينية
» بالمجان.. الثقافة تفتح أبواب معرض الكتاب لذوى القدرات الخاصة والشهداء
» "الثقافة" تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية
» سيرين عبد النور تقبل زوجها على السجادة الحمراء وتثير الجدل
» بالفيديو.. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها
» أزمة جديدة لـ "كارتيرون" قبل مواجهة المصرى
» رد فعل صادم من زوج علم بإصابة زوجته بالسرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة