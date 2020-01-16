في عيد ميلادها.. لن تصدق عمر ياسمين عبد العزيز الحقيقي

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم الخميس، الموافق 16 يناير، بعيد ميلادها الـ 40، وهي تعتبر واحدة من جميلات السينما المصرية الحديثة، بالإضافة إلى تألقها في الأعمال الكوميدية.

وفي الفترة الأخيرة، ورغم بعد ياسمين عبد العزيز عن الإعلام لسنوات، إلا أنها تصدرت، ترندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وزواجه سرًا من الفنانة ريهام حجاج.

وما جعل "ياسمين تتصدر" تريندات السوشسيال ميديا، هو حالة الجدل التي أثيرت بسبب هذا الزواج، حيث وصل إلى "الردح" بين الطرفين، حيث كانت ياسمين حريصة على الرد على خبر زواج ريهام التي بدورها قررت أيضا أن ترد على ياسمين عبد العزيز التي اتهمتها بسرقة زوجها.

يشار إلى أن ياسمين كانت تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة عام 2001، ولديها منه ابنان هما ياسمين وسيف الدين، وهي تعد زوجته الثانية، حيث وقت ارتباطه بها كان متزوجا ولديه أربعة أولاد، ورفض وتزوجها مع احتفاظه بزوجته الأولى.

وفاجأ خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز محبيها، لاسيما أنها نشرت في شهور الصيف، صورة لها تجمعها وزوجها من إحدى الدول الأوروبية، وهو يقوم بتقبيلها.