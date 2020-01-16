موسى لـ:"وزيرة الصحة":اطلعي اعتذري خلي الناس تهدا

إيمان هاني
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسبب عدم مساندتها ضحايا حادث ميكروباص الأطباء بطريق الكريمات، قائلا :" لم تتحرك الوزيرة لمتابعة حالة الضحايا والمصابين في حادث الكريمات؟ في إيه أهم لدى وزيرة الصحة من الناس اللي ماتت؟".
وأضاف"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،متسائلة :"هل وزيرة الصحة لم تعلم بحادثة الطريق الصحراوي بالكريمات إلا بعد العاشرة مساء، لا بد أن تتوجه إلى معهد ناصر لزيارة المصابين".
وتابع :" وزيرة الصحة خرجت منذ قليل بـ نعى لضحايا الحادث على الرغم من أن الحادثة وقعت في الصباح الباكر، معقبا :"ليس من المقبول أن يسبق اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وزيرة الصحة في زيارة المصابين ، كان من الأولى أن تكون وزيرة الصحة متواجدة مع أسر الضحايا والمصابين في الحادث، ويجب أن تعتذر عن ذلك، اطلعي اعتذري خلي الناس تهدا". .
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