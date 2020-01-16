أغرب ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث بدقائق

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قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
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أحمد عادل شعبان

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قتيل فيلا نانسي عجرم

روت "فاطمة" - زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم - تفاصيل الساعات والدقائق الأخيرة لزوجها محمد حسن الموسى.

وقالت "فاطمة" في لقاء مع وسائل إعلام سورية: جاء لي وأخبرني أنه ذاهب للحصول على أمواله من أشخاص سلبوها منه.

وأضافت: لاحظت أنه يرتدي ملابس سوداء تماما وبنطلونا أسود .. بعدها تركني وانصرف وذهب لفيلا نانسي.

وتابعت: لم نكن نعاني من أية مشاكل مالية .. هو كان يعمل بشركة بترول وأقيل منها ثم عمل بعدة أعمال وانتهى به المطاف للعمل في فيلا نانسي قبل مقتله.

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