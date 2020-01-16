مجدي عبد الغني عن "صلاح": مين القصير دا؟

16 يناير 2020 - 07:36 ص

أكد مجدي عبد الغني - عضو اتحاد الكرة السابق - أنه من حق النجم المصري محمد صلاح أن يسخر من فوز اتحاد الكرة بجائزة أفضل اتحاد في أفريقيا.



وقال "عبد الغني" في تصريحات لبرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت: حين أتى محمد صلاح مع وكيله إلى اتحاد الكرة لتوثيق عقده مع المقاولون العرب .. فقلت لوكيله : ايه اللاعب القصير دا؟ .. مين دا؟.



وأضاف: وكيله تحداني وأكد لي أنه لاعب ممتاز .. وبعدها سجل محمد صلاح هدفا رائعا في النادي الأهلي فاتصلت بوكيله وقلت له هو فعلا لاعب ممتاز.



وتابع: بالفعل تنمرت على محمد صلاح وأعترف بذلك.



