مجدي عبد الغني عن "صلاح": مين القصير دا؟

أحمد عادل شعبان
أكد مجدي عبد الغني - عضو اتحاد الكرة السابق - أنه من حق النجم المصري محمد صلاح أن يسخر من فوز اتحاد الكرة بجائزة أفضل اتحاد في أفريقيا.
وقال "عبد الغني" في تصريحات لبرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت: حين أتى محمد صلاح مع وكيله إلى اتحاد الكرة لتوثيق عقده مع المقاولون العرب .. فقلت لوكيله : ايه اللاعب القصير دا؟ .. مين دا؟.
وأضاف: وكيله تحداني وأكد لي أنه لاعب ممتاز .. وبعدها سجل محمد صلاح هدفا رائعا في النادي الأهلي فاتصلت بوكيله وقلت له هو فعلا لاعب ممتاز.
وتابع: بالفعل تنمرت على محمد صلاح وأعترف بذلك.
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