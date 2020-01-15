» تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من عادة يفعلها الكثيرون

حذر الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، من البخار المتزايد أثناء الاستحمام والذي ينتج عن السخانات العاملة بالغاز، حيث ينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي للتسمم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اَخر النهار”، المذاع علي قناة “النهار”، تقديم تامر أمين، أن تراكم البخار في أماكن مغلقة مثل الحمامات يؤدي إلى زيادة غاز أول أكسيد الكربون علي هيموجلوبين الدم واختفاء الأوكسجين الذي يحتاجه الجسم، الأمر الذي ينتج عنه نوع من أنواع التسمم، حيث تتفاوت درجات التسمم ما بين الخفيف والشديد والحاد.

وأضاف أن زيادة أول أوكسيد الكربون علي الهيموجلوبين في الدم يؤدي إلى تعرض الشخص لإغماءة وتعرضه لفشل وظائف التنفس، ومن ثم الوفاة.