» دردشة جنسية تقوده إلى السجن

سقط بريطاني خمسيني في الفخ، بعد أن تم استدراجه عبر حساب وهمي لممارسة الجنس مع فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، ليواجه عقوبة السجن 27 شهرًا.

واعتقد "جيسون تيلبوري" (50 عامًا) أنه كان يجري محادثات مع الفتاة، عبارة عن تطبيق "Skout "، من أجل ممارسة الجنس معها، والتي كانت في الحقيقة، هي عبارة عن جماعة متخصصة في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.

وعندما ذهب "تيلبوري" إلى محطة قطار نيوكاسل المركزية، تفاجئ بأعضاء المجموعة، الذين قاموا بإنشاء ملفات تعريف وهمية على الإنترنت، للإيقاع بالذين يبحثون عن إقامة علاقة جنية غير قانونية مع الأطفال.

وكان أعضاء المجموعة السرية قد أبلغوا الشرطة. وأقر "تيلبوري" بأنه مذنب في الترتيب لممارسة الجنس مع طفلة دون السن القانون، أمام المحكمة، التي أمرت بسجنه لمدة 27 شهرًا، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.