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نائب: قاعدة برنيس العسكرية أنشئت لضبط موازين القوى في المنطقة

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حسن علام- متابعات

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أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قاعدة برنيس العسكرية ، لتأمين البحر الأحمر والحدود الجنوبية الشرقية تعد رسالة بأن الدولة المصرية لن تترك أي منفذ لمهاجمة أمنها القومي، مضيفًا أن القاعدة العسكرية أنشئت لضبط موازين القوى وبداية عهد جديد للعسكرية المصرية.
وأضاف "هيكل"، في بيان له اليوم، أن القوات المسلحة تسطر كل يوم بحروف من نور إنجازات وقواعد رصينة في فنون الحرب والقتال لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية، مؤكدًا أن القاعدة تشكل إنجازًا ولحظات فارقة في تاريخ الوطن.
وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن انشاء قاعدة برنيس العسكرية، يحمي المصالح المصرية في البحر الأحمر ويمنع الدول الراعية للإرهاب من التمدد والعبث بأمن البحر الأحمر وثرواته أو تهديد مصالح العالم في ممر قناة السويس.




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