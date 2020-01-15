14 جنيهًا.. تراجع حاد في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بشكل كبير في ختام تعاملات اليوم، الأربعاء 15 يناير 2020، مقارنة بما كانت عليه أمس الثلاثاء.

حيث جاء التراجع بحوالي 14 جنيها للجرام عيار 24، و11 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا.

وفيما يلي نستعرض سعر جرام الذهب لجميع الأعيرة، المتخصص في أسعار الذهب:

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ682 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة 779 جنيها اليوم

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 585 جنيها اليوم

سعر الذهب عيار 14

بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 455 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,456 جنيها بعد أن كان أمس 5545 جنيها.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 24,240 جنيه.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب 779,429 جنيه.