إثيوبيا تصدم الجميع.. "مفيش اتفاق"

15 يناير 2020 - 09:05 م

أصدرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، بيانًا حول جولةمفاوضات سد النهضة الأخيرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر البيان الإثيوبي أن الاجتماع لم يتوصل لاتفاق، زاعمًا أن إصرار وفد مصر على قبول اقتراحه بالكامل السبب، بحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية.

وكانت الجولة الأخيرة والختامية لمفاوضات سد النهضة انطلقت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم الاثنين، بين وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث، وبحضور ممثلي البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.

وانتهى الاجتماع الفني الرابع والأخير للاجتماع الوزاري الثلاثي للدول الثلاث، دون اتفاق.

وخلال الجولات السابقة التي عقدت في عواصم الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فشل المشاركون في التوصل لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة، ويحقق مصالح كل دول على حدة دون إضرار بالدولة الأخرى.

وكان آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي وجه دعوة إلى رئيس جنوب أفريقيا للوساطة بين بلاده ومصر، من أجل التوصل لاتفاق، وإزالة نقاط الخلاف، وتقريب وجهات النظر بينهما.