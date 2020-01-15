6 قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي

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الخطيب

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، والذي عقد في مقر النادي بالجزيرة، قبل ساعات قليلة من مباراة طنطا، 6 قرارات.

وجاءت على النحو التالي:

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

- اعتماد قرار رئيس مجلس إدارة النادي، الخاص بالموافقة على مشاركة أربعة لاعبين ولاعبتين من الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي «رجال وسيدات»، برفقة أشرف عبدالفتاح، المدير الفني، وعمرو رضا المدرب العام، في المعسكر التدريبي مع منتخب الأردن، الذي انطلق يوم 10 يناير الحالي ويختتم يوم 20 من الشهر ذاته.

- الموافقة على التعاقد مع مصطفى حسين محمد، مدربًا لفريق السباحة، مرحلة 2011 «أولاد»، بالشيخ زايد للموسم الرياضي 2019-2020.

- الموافقة على مذكرة رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بشأن تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة الإسكواش يثرب عادل عبدالسلام، للمشاركة في بطولة «j p Morgan ».

- تقديم مساهمة قدرها ألف يورو للاعبة هنا جودة، لاعبة ناشئات فريق تنس الطاولة، للمشاركة في بطولة السويد الدولية، التي تقام في الفترة من 18 وحتى 24 فبراير المقبل.

- قبول استقالة عمرو عبدالحميد، مدرب جمباز مرحلة 13 سنة «أولاد»، والتعاقد مع أحمد سيد طنطاوي مدربًا لنفس المرحلة.


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