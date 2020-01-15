دم طبيبات المنيا في رقبة الوزيرة وهاشتاج إقالتها ترند

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أحمد سالم

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المصريون

الاهلى

الخطيب

وقع حادث تصادم، صباح اليوم، على طريق المنيا الصحراوي، مما أدى إلى أربعة أشخاص بينهم طبيبتان وإصابة 17 آخرون، أثناء توجههم للتدريب على حملة وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي تم توزيعهن على عدة مستشفيات.

وفي السياق ذاته، تداول عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب وقوع الحادث صور رسائل نصية عبر تطبيق "واتساب"، بين الطبيبات وإدارة صحة المنيا، والمنسقة الخاصة بتدريب سرطان الثدي في القاهرة.

المحادثات أظهرت تهديد المنسقة للطبيبات في حالة تأجيلهن أو تخلفهم عن الحضور، الأمر الذي أثار غضب الرواد وأدى إلى تحميلهم المسئولية كاملة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وجاء في نص المحادثات: «السادة الأفاضل مديري الإدارات الصحية، نرجو من حضراتكم التنبيه المشدد على الطبيبات المشاركات في حملة سرطان الثدي، ولن تقبل أي اعتذارات، ونرجو منكم التنسيق لتوفير سيارة للسفر كافية العدد، مع الأخذ في الاعتبار اللاتي لا يرغبن في المشاركة بالحملة سيتم انتدابهن خارج الإدارة الصحية».


فيما جاء رد إحدى الطبيبات: «هو الأنسب إن الإدارة تعاملنا زي 100 مليون ويتم تدريبنا بإدارتنا وإن الإدارة ولو فيه إشارة متبقاش قبلها بيوم»، لترد عليها أخرى قائلة: «والله يا دكتورة أنا قولتلهم كده لكن مفيش فايدة».


وتضمنت رسالة أخرى: «ده تكليف مفيش فيه اختيار اللي معاها طفل تجيبه.. واللي عندها ظروف ده يوم هانروح ونرجع وهايكون يوم جميع نقضيه مع بعض».

إقالة وزيرة الصحة

وفي السياق ذاته، تصدر هاشتاج «إقالة وزيرة الصحة»، موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، بعد غضب النشطاء للسفر الاجباري لطبيبات المنيا، دون توفير مدرب في إدارتهم الطبية، حسبما علق الرواد.

يأتي هذا بعد يوم واحد من هجوم النواب البرلمانيين، على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء تواجدها داخل مجلس النواب لاستعراض أدائها خلال الفترة الأخيرة.

وتعرضت زايد لانتقادات لاذعة، بسبب تدني مستوى الخدمات وردائتها بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، لا سيما مستشفى بولاق الدكرور العام التي تمت مناقشة أوضاعها ى بصفة خاصة في المجلس.

فيما طالب عدد من النواب، الدكتور علي عبدالعال، سحب الثقة من الوزيرة، معبرًا أحدهما عن صدمته لاستمرارها في المنصب بعد التعدل الوزاري الأخير.

أسماء ضحايا ومصابي حادث المنيا

المتوفون في مستشفى 15 مايو:

1 - دكتوره سماح نبيل

2- دكتورة رانيا محرم

3- سائق الأتوبيس وائل كمال، بالإضافة إلى حالة رابعة لم يعلن عن اسمها.

المصابون في معهد ناصر وحالتهم حرجة:

1-  الدكتورة نورا كمال عبداللطيف

2-  الدكتورة نوارة نبيل حمدان

3- الدكتورة ايمان عاطف سيف

4- راعوس القيس اشعيا

المصابون في مستشفى 15 مايو:

1- الدكتورة آمنه محمد خلف حالتها حرجة

2- الدكتورة سمية علي حالتها مستقرة

3- الدكتورة آية رفعت حالتها مستقرة

4- الدكتورة أمنية رفعت حالتها مستقرة

5- احمد سيد محمد حالته مستقرة

6- كمال حالته مستقرة

المصابون في مستشفى حلوان:

1- الدكتورة  فاطمة منصور محمد

2- الدكتورة جهاد محمد يوسف

3- الدكتورة سلمى حسونة علي

4- الدكتورة إيمان علي محمد

حادث أطباء المنيا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة، لافتة إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم للمصابين.



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